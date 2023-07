Notizie Calcio Napoli - Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, l'uomo mercato azzurro Maurizio Micheli sta dialogando con l’entourage di Kilman per provare ad abbassare le richieste del Wolverhampton di 40 milioni di euro per il 26enne inglese. I Wolves stanno tentando di blindarlo allungando il contratto fino al 2027 proprio per resistere all’interessamento del club di De Laurentiis.