"Mezzo Scudetto low-cost", De Laurentiis si frega le mani: due dati confermano la bontà del progetto Napoli

Notizie Napoli calcio. Il club azzurro è campione d'Inverno con due giornate d'anticipo: un traguardo che non cosegna trofei ma che rende l'idea dell'incredibile stagione vissuta fin qui dal Napoli di Spalletti.

Monte ingaggi e stipendio allenatori, la vittoria di De Laurentiis

Difficile immaginarlo in piena estate, quando le polemiche per le cessioni eccellenti impazzavano. De Laurentiis, come riporta Il Mattino, ha tirato dritto per la sua strada ed ora sta raccogliendo i frutti:

Con il quinto monte-ingaggi della serie A (75 milioni di euro), dietro a Juventus (160 milioni), Inter (127 milioni), Roma (105 milioni) e Milan (80 milioni) e praticamente con lo stesso della Lazio (74 milioni) questo “mezzo scudetto” è il trionfo della progettualità e della perseveranza. È andato per la sua strada e dunque De Laurentiis si gode questo titolo virtuale. Senza dimenticare un altro aspetto: degli allenatori lassù in classifica, domina Luciano Spalletti. E, a proposito di ingaggi, è quello più basso tra i tecnici delle big: Pioli ha uno stipendio attorno ai 3,8 milioni di euro, Inzaghi supera i 5, Allegri viaggia sui 7,5 l’anno. Spalletti, con i 2,7, è quello che guadagna meno di tutti. E anche quelli che bivaccano ancor di più nelle retrovie hanno un ingaggio più alto come Sarri (4milioni).