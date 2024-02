"Mette linfa vitale, beata spensieratezza". Le pagelle dei quotidiani su Ngonge dopo Napoli-Verona

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Cyril Ngonge dopo Napoli-Verona:

Il Mattino 6. Mezz'ora per lui. Va esattamente a piazzarsi come vice Politano. E trova il blitz e l'incursione per il pareggio che poi in serata la Lega Calcio gli toglie perché, in effetti, non è che avesse centrato la porta. In ogni caso, mette linfa vitale, beata spensieratezza. Pur senza fare chissà che prodezze.

Gazzetta dello Sport 7. Il gol dell'ex, un classico, senza esultare. Ma dopo l'1-1 diventa autogol e forse si semte meno in colpa. Fprnisce concretezza.

Corriere dello Sport 7.Nel primo gol (al passato) sente la porta, la va ad attaccare, comincia a prendere i fantasmi a schiaffi con l’aiuto di Dawidowicz.

Corriere della Sera 6,5.