Cosa ha detto Juan Jesus a Spalletti: il messaggio dell'azzurro al suo ex allenatore

Napoli - Luciano Spalletti e Juan Jesus si sono scritti dei messaggi dopo quanto accaduto domenica sera in Inter-Napoli dove l'Interista Francesco Acerbi avrebbe rivolto al difensore del Napoli degli insulti razzisti. Il brasiliano, come si legge su Il Mattino, ha sentito il suo ex allenatore al quale ha raccontato cosa è avvenuto in campo.

Insulto Acerbi: cosa ha detto Juan Jesus a Spalletti

Il CT Luciano Spalletti, in attesa di capire come andrà a finire la vicenda, ha escluso Francesco Acerbi dalla Nazionale. un atto dovuto come si dice in questi casi. L'edizione odierna de Il Mattino ha riassunto il messaggio che Juan Jesus ha scritto al suo ex allenatore che ha voluto capire cosa realmente fosse accaduto dopo aver ascoltato anche la versione di Acerbi stesso. "No, non è andata così. Ho sentito benissimo quando mi ha insultato" ha scritto Juan Jesus al CT della Nazionale. Il brasiliano non vuole passare per bugiardo e nemmeno come paladino della lotta al razzismo. Vuole solo che Acerbi paghi per quanto ha detto alla luce del fatto che quest'ultimo si è negato tutto dicendo che Juan Jesus aveva capito male.