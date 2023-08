Messaggio di Politano a Spalletti: sogna Euro2024 con l'Italia

Matteo Politano scende in campo con un nuovo atteggiamento in vista elle prossime settimane e punta ancora più in alto per quanto riguarda il sogno di far parte di una Nazionale.

Napoli: Politano sogna l'Italia

Napoli - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sa che il sogni di Matteo Politano è quello di giocare con la Nazionale dell'Italia e farlo alle prossime partite già di qualificazione per gli Europei, che si giocheranno nell'estate del 2024. Con l'arrivo del nuovo Commissario tecnico, potrebbe esserci un vantaggio per Politano che sogna di prendere parte alla comitiva azzurra per Euro 2024. Il nuovo Ct Luciano Spalletti conosce già l'esterno offensivo del Napoli. A riportarlo è Il Mattino.