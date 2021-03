Mertens si sta allenando regolarmente col Belgio, il ct deciderà se schierarlo stasera o tenerlo in panchina per precauzione

Ultime notizie Napoli - Sono 11 i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali tra qualificazioni ai Mondiali, Coppa d'Africa e amichevoli.

Lorenzo Insigne , Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret convocati con l'Italia. Il ct Mancini ha inserito nella lista dell'Italia i 3 calciatori del Napoli in vista degli impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro la Lituania (31 marzo a Vilnius).

: Belgio-Bielorussia (30 marzo) Eljif Elmas : Germania-Macedonia (31 marzo)

: Germania-Macedonia (31 marzo) Piotr Zielinski : Inghilterra-Polonia (31 marzo)

: Inghilterra-Polonia (31 marzo) Fabian : Spagna-Kosovo (31 marzo)

: Spagna-Kosovo (31 marzo) Elseid Hysaj : San Marino-Albania (31 marzo)

: San Marino-Albania (31 marzo) Kalidou Koulibaly impegnato nella sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Senegal-Eswatini (30 marzo)

impegnato nella sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Senegal-Eswatini (30 marzo) Victor Osimhen di scena nella sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Nigeria-Lesotho (30 marzo)

di scena nella sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Nigeria-Lesotho (30 marzo) Hirving Lozano convocato per Messico-Costa Rica (30 marzo)

La parentesi delle Nazionali non è ancora finita, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: nel pomeriggio il Napoli torna al lavoro ma Gattuso ritroverà i suoi uomini in giro per il mondo soltanto tra giovedì e venerdì. Mertens si sta allenando regolarmente col Belgio, il ct Martinez deciderà se schierarlo stasera contro la Bierolussia o tenerlo in panchina per precauzione.