Incontro Mertens-De Laurentiis, Il Mattino: spunta il giorno decisivo, il belga ha due fattori a favore

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra continua a tenere banco la questione Mertens: il centravanti belga, miglior marcatore all time della società, si è svincolato il 1° luglio dopo il mancato accordo per il rinnovo. La partita, però, è ancora aperta e lo stesso Mertens continua a sperare in un colpo di scena.

Mertens rinnovo Napoli, ultimi aggiornamenti

I rapporti tra Mertens e De Laurentiis sono sempre stati ottimi, ma in questo momento persiste il braccio di ferro tra le parti. Ecco gli ultimi aggiornamenti provenienti da Il Mattino: