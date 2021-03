Mertens-Osimhen staffetta già provata! Gazzetta: col Bologna ha funzionato, in estate il progetto iniziale era un altro

Ultime calcio Napoli - Le prove generali della staffetta tra Dries Mertens e Victor Osimhen, in casa Napoli, si sono già viste domenica scorsa contro il Bologna. E la staffetta ha funzionato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“Osimhen nella ripresa ha “spaccato” la partita entrando e segnando il 2-0 dopo pochi minuti dall’ingresso con una progressione micidiale, proprio nel momento in cui il Bologna stava operando il massimo sforzo per trovare il pareggio. Il progetto iniziale, in estate, era quello di far convivere la freschezza del centravanti nigeriano con l’abilità del belga diventato rifinitore dietro la prima punta”