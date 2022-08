Futuro Mertens, da Bali passando per Italia, Turchia e Arabia: il belga presto comunicherà la sua decisione

Calciomercato Napoli. La storia d'amore tra Dries Mertens ed il club azzurro è terminata. Il miglior marcatore all-time è stato salutato ufficialmente da De Laurentiis dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo e nonostante continui a sperare nel colpo di coda finale, il suo futuro sarà lontano dalla terra che ama e che lo ha adottato in questi anni.

Mertens, quale sarà la prossima squadra?

Di Mertens e del suo futuro ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando le possibili mete dell'ex Napoli: