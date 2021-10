Tour de force Napoli: dopo la sosta 7 partite in 3 settimane, Spalletti punta su Mertens

Notizie Napoli calcio. C'è la sosta Nazionali e il Napoli può rifiatare. Sette vittorie in sette partite sono un ottimo bottino, ma l'allenatore Spalletti non vuole distrazioni, il suo staff e il resto della squadra sono già al lavoro per preparare le prossime partite. E con gran parte dei giocatori che sono già partiti per le rispettive Nazionali, Spalletti ne approfitta per lavorare su chi è rimasto più indietro nella preparazione: primo tra tutti, c'è Dries Mertens.

L'attaccante belga è tornato a calcare il campo da calcio domenica scorsa, a Firenze, ed ha ben figurato nel contesto di una partita difficile da gestire. Dopo la sosta il Napoli dovrà affrontare un altro tour de force, con sette partite in tre settimane. C'è bisogno delle energie di tutti.

Tour de force Napoli, Spalletti punta su Mertens

Dopo la sosta, il Napoli è atteso da un altro tour de force con sette partite in tre settimane, con la pressione di mettere a posto il percorso in Europa League complicato dalla sconfitta contro lo Spartak Mosca. Mertens è un’arma molto utile, può sia agire a ridosso della punta che rappresentare una soluzione diversa, di grande qualità nel ruolo di centravanti.

Mertens Dries

In attacco c'è lui, ma c'è anche Petagna: entrambi proveranno a sostituire Osimhen nel periodo in cui sarà impegnato in Coppa d'Africa e lavoreranno da subito per farsi trovare pronti. A Castel Volturno restano anche Fabian e Politano: esclusi dalle rispettive Nazionali, stanno lavorando per guadagnarsi la fiducia dei commissari tecnici.