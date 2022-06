Mertens-Napoli, Gazzetta: certi teatrini si potevano evitare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulla questione Mertens-Napoli sottolineando come il club, in caso di addio definitivo con il belga, si trovi a sostituire un attaccante che ha fatto la storia del club.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

“Liberarsi” di stipendi onerosi come quelli percepiti da Lorenzo Insigne e Dries Mertens e ringiovanire il parco attaccanti è un obiettivo legittimo da perseguire per un club. Sul monte ingaggi parliamo di una sforbiciata da quasi 20 milioni lordi, anche se certi “teatrini” si potevano evitare. E allora senza inseguire colpevoli o farsi cogliere dalla nostalgia bisognerà valutare - unico giudice il campo - come saranno sostituiti i migliori cannonieri di tutti i tempi (270 gol in due: 148+122) perché una squadra è fatta di equilibri. E nella stagione appena conclusa la difesa è stata la migliore, mentre in attacco serve fare qualcosa in più".