Mertens-Napoli, CorSport: volarono parole grosse via mail

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport torna a parlare sull'addio di Dries Mertens al Napoli. Come tutti ricorderanno ci furono momenti piuttosto concitati con la divulgazione anche di una delle mail tra le parti e quanto altro. Alla fine non si raggiunse l'accordo per il prolungamento contrattuale con l'attaccante che scelse poi di firmare per il Fenerbahce.

Come si legge sul Corriere, le parole grosse tra Mertens ed il Napoli volarono solo via mail. Non vi fu poi nessun seguito. La dimostrazione sta nel fatto che Mertens venne proprio al Maradona a vedere una gara della sua ex squadra in questa stagione. I rapporti sono rimasti dunque buoni anche se ognuno ha poi fatto scelte professionali diversi.