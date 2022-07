Il Tempo - Nelle prossime ore la Lazio offrirà un contratto a Mertens, promessa Lotito a Sarri

Calciomercato Napoli - La Lazio è sempre pronta a prendere Mertens secondo l'edizione odierna del quotidiano Il Tempo. Dopo l'addio ufficiale tra il belga ed il Napoli, il club di Lotito ci starebbe pensando seriamente.

Ecco cosa scrive Il Messaggero:

"Adesso è giusto provarci. Lotito per il momento ha mantenuto tutte le promesse, ne ha fatta un’altra a Sarri. Nel giro di poche ore verrà presentata una proposta di contratto a Dries Mertens. Dopo l’addio ufficiale, arrivato per bocca del presidente De Laurentiis, l’attaccante belga è alla ricerca di una nuova avventura.

Mertens sarebbe il perfetto vice-Immobile, quello che ancora manca alla rosa biancoceleste. In questo modo Cancellieri potrebbe tornare nel suo ruolo naturale, quello di esterno, completando un reparto che farebbe paura a molti. In questo scenario c’è però un ostacolo che va tenuto per forza di cose in considerazione: si tratta dell’ingaggio che il calciatore chiede per firmare a parametro zero con un nuovo club. La cifra è superiore ai 2 milioni di euro netti, molto di più rispetto a quanto sarebbe disposta a sborsare la Lazio. L’unico vantaggio, se così si può chiamare, sta nella durata del contratto: accordo di un anno con opzione per il secondo"