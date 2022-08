Gazzetta - Non solo l'offerta da 4 milioni più svariati bonus: ecco perchè Mertens ha accettato il Galatasaray

Calciomercato Napoli. Salutata la piazza azzurra con commozione ed amore, il futuro di Dries Mertens sarà con tutta probabilità in Turchia.

Mertens è infatti ad un passo dal Galatasaray e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riepilogato i dettagli della trattativa:

Dries sognava la Champions ma tutto sommato si è reso conto che forse per preparare al meglio il Mondiale, del quale intende essere un protagonista assoluto, non giocare alcuna competizione europea potrebbe essere un vantaggio. Mertens ha fatto la sua scelta di concerto pure con la moglie Kat e con lo stile di vita che gli è stato prospettato. Nel dettaglio, Dries andrà a guadagnare 4 milioni di ingaggio per un anno con l’opzione automatica di rinnovo nel caso il Galatasaray si qualifichi per la prossima Champions League ma soprattutto godrà di una serie di benefit per lui importantissimi, tra i quali un autista a disposizione e numerosi voli da Istanbul per Napoli e Bruxelles così da avere modo di far crescere il figlio Ciro Romeo facendolo sempre sentire a casa.