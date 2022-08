Mertens e la cittadinanza, Il Mattino: si è commosso, a settembre può esserci la consegna

Napoli Calcio - Nuova vita per Dries Mertens in Turchia al Galatasaray, ma testa e cuore sono ancora a Napoli con non pochi rimpianti per come si è conclusa l’esperienza calcistica più bella della sua vita.

Tuttavia sta per giungere una piccola soddisfazione per un napoletano d’adozione come dies: la cittadinanza onoraria. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il belga ha accolto con un sorriso tale notizia. Gli amici hanno svelato che si è proprio commosso. La consegna potrebbe avvenire a settembre in caso di mancata convocazione della nazionale: sarebbe per lui la prima occasione per rientrare in città.