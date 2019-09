Mertens boom, CdM evidenzia: un re del gol senza contratto

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Dries Mertens: "Tre punti che portano la firma di un piccolo, grande bomber. Dries Mertens è a soli tre gol da Maradona ( sono 112) , e mentre la città è pronta a consacrarlo come il nuovo «dio«, l’allenatore chiama in causa il club per rinnovargli il contratto. «Sbrighiamoci», ha detto Ancelotti al termine della gara vinta con la Sampdoria grazie a una doppietta del belga. Mertens ha esultato con la palla sotto la pancia, non è un indizio di prossima paternità ma Ancelotti sta allo scherzo e dice: «Facciamo prima dei nove mesi, a lui ne restano otto qui». La storia del folletto naturalizzato napoletano e di quelle che restano, per come è iniziata. Riserva di Insigne per due anni, diventa la certezza di Sarri che lo inventa falso nove. E diventa così certezza imprescindibile. Il 112 è il principale numero d’emergenza e funziona in tutta Europa, il Liverpool che ieri ha battuto il Newcastle, sa che l’attacco del Napoli ha abbondanza di soluzioni ma l’unica certezza è Dries Mertens, lo «scugnizzo» a tre passi da Maradona. E’ alto solo un metro e sessantanove centimetri ma l’area di rigore è zona sua e riesce ad adattarsi a tutte le consegne tattiche"