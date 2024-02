Meret torna tra i convocati dopo 6 partite: c'è anche Zielinski col Milan

Napoli - Il Napoli ha ricominciato a credere dopo le vittorie con Salernitana e Verona e il pareggio con la Lazio, vanno registrati i rientri in gruppo anche di Zielinski e Meret, oltre che di Olivera. Alex, fuori dal Monza per un problema muscolare, tornerà tra i convocati dopo aver saltato 6 partite; Zielo, invece, dopo l’affaticamento accusato alla vigilia dell’ultima con il Verona. A conti fatti l’unico elemento non disponibile è Osimhen, impegnato domani nella finale di Coppa d’Africa proprio mentre i suoi colleghi si cimenterano a San Siro.