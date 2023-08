Secondo quanto riportato da Il Mattino, quest'anno per il Napoli ci sarà il ritorno della vecchia scuola per i portieri: campionato o Champions, sempre e comunque ci sarà Meret. Con Gollini "abbonato" alla Coppa Italia. Finché le cose vanno bene, hanno ragione tutti: sia i fanatici della tirannide, sia i sostenitori della democrazia. Era la riserva di Ospina nel passato, poi l’estate scorsa era in bilico tra Kepa e Keylor Navas.