Napoli - Adesso Mazzarri deve fare i conti pure con l'infortunio di Meret che per almeno 40 giorni non sarà disponibile. Gli è stato diagnosticato una lesione muscolare di II grado e quindi sarà out a lungo: meno male che a gennaio c'è aria di resurrezione e che Gollini che ha accusato quattro giorni fa per un risentimento alla caviglia, ieri a Castel Volturno sembrava scattante e reattivo come un gatto.