Meret rischia il posto? CorSport: incolpato di ogni micro-crimine difensivo, il recupero di Gollini può cambiare le gerarchie

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul Napoli di Garcia, analizzando alcuni punti cruciali che vanno risolti in vista della ripresa del campionato.

Uno di questi è la situazione di Alex Meret, apparso sottotono in queste prime uscite e finito nuovamente nel ciclone delle critiche. Ecco quanto scritto in merito dal quotidiano:

Il portiere che, poverino, viene incolpato di qualsiasi micro-“crimine” difensivo. Non c’è “orrore” che non gli sia stato attribuito e il venticello della calunnia poi s’intrufola anche al Maradona, dove qualche borbottio s’è avvertito con la Fiorentina: anche se prima del gol di Brekalo, Martinez Quarta ha “fregato” sul tempo Di Lorenzo e l’ha messa sul palo, per il tap in. Meret è responsabile a prescindere, talvolta, nell’aria greve d’uno stadio stordito, e l’ambiente ha un peso o può crearlo: Gollini ha ricominciato ad allenarsi, torna ad essere un concorrente, ha la personalità e la faccia tosta per affrontare la bufera, ha la considerazione dell’allenatore e diventa un’opzione.