Mercato Napoli, Repubblica: si avvicina Sokratis! Il suo arrivo dipende da un solo fattore: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna di Repubblica ha fatto un breve punto di mercato in casa Napoli. Al momento le mancate cessioni bloccano i colpi in entrata, nonostante Sokratis Papastathopoulos sembri essere più vicino:

"Il Napoli cambierà molto e i tempi stretti non sono l’ideale per una rivoluzione. Per questo è stato importante definire subito l’acquisto di Victor Osimhen, che già oggi vestirà grazie a una deroga la maglia azzurra. Il mercato infatti aprirà formalmente il 2 settembre e lo stesso iter vale per Rrahmani. Ci vorrà più pazienza per Petagna, positivo al Covid. L’arrivo degli altri rinforzi (vicino Sokratis) dipende invece dalle cessioni di Allan, Milik, Koulibaly, Llorente, Ghoulam, Malcuit e Younes, in bilico Lozano".