Notizie - Cosa succederà quando si potrà riprendere a giocare a calcio? L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al mercato del Napoli, vi proponiamo un breve stralcio:

“Il Napoli ripartirà per la Germania, per seguire Jean-Philippe Mateta, che al Mainz ha dovuto fronteggiare un infortunio ma adesso sta meglio. In Spagna c’è sempre abbondanza e Loren Moron al Betis ha offerto dimostrazione di sé: undici gol in 1718 minuti non sono poi così pochi”