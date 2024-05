Meno di 10mila euro in beneficenza per l'evento scudetto al Maradona del 4 maggio: denuncia, indagine e replica

Ultimissime Calcio Napoli - I carabinieri cercano il rendiconto delle spese effettuate, la distinta delle fatture delle voci per la gestione di maxischermo, sicurezza, pulizia e quant'altro sia legato alla notte del 4 maggio di un anno fa. Stando a un accordo stabilito in Prefettura tra Comune e Calcio Napoli, gli incassi dell'evento all'interno partenopeo (un impianto comunale, bene ricordarlo) erano destinati in beneficenza. Incassi al netto delle spese patite dalla società, che sembra aver racimolato davvero poco da offrire in elargizione.

Come spiega Il Mattino, un'inchiesta nata dalla denuncia del consigliere comunale di opposizione Catello Maresca, magistrato per oltre dieci anni in forza al pool anticamorra, che alcuni mesi fa ha chiesto chiarezza all'assessorato allo Sport del Comune di Napoli. Caccia alla rendicontazione, un faro sulle spese del Napoli.

La notte del 4 maggio 2023 gli incassi sono stati di euro 284.143,09; i costi sostenuti per l'evento (tra maxischermi e quant'altro) sono stati di euro 275.014,99; a finire in beneficenza alla onlus Maestri di strada appena 9.128,10 euro. Una boccata d'ossigeno per chi si occupa di volontariato, ma non era la cifra che ci si attendeva in sede di organizzazione dell'evento. Come sono stati spesi quei 275mila euro e dintorni? Come si è arrivati a questa cifra monstre?

Ma a scendere in campo in favore del club di De Laurentiis arriva Cesare Moreno, presidente dell'associazione Maestri di strada, che era l'unica destinataria della beneficenza del quattro maggio del 2023: «La società calcio Napoli ci ha versato circa 10mila euro ma soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere "Progetto Azzurro - dalla Strada alla Scuola, in Campo per Napoli est" mobilitando suoi esperti, medici e nutrizionista, in alcune scuole di Ponticelli. Inoltre ha sostenuto un piccolo torneo di calcio, e fornito zaini e sacche e abbiamo realizzato magliette con il logo del progetto, studiato dal loro ufficio grafico».