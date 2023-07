Meluso sfoltisce la rosa: già 5 cessioni, i nomi e le destinazioni

Napoli - Il nuovo direttore sportivo del Napoli Meluso sta lavorando in questi giorni per il mercato in uscita del club azzurro che vuole sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Si tratta di alcuni giovani: Cioffi andrà al Gubbio, Vergara alla Reggiana, Marchisano alla Pro Sesto, Spavone alla Pro Vercelli mentre Ambrosino è a un passo dal Catanzaro.