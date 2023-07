Meluso nuovo DS del Napoli, svelato il ruolo fondamentale che occuperà con la squadra

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il nuovo Ds azzurro Mauro Meluso è sbarcato a sua volta a Castel Volturno e pronto a partire con entusiasmo per il ritiro a Dimaro, al fianco della squadra.

Il dirigente è rimasto fermo per due stagioni e ha dunque ancora più voglia di rimettersi in gioco, dopo aver convinto De Laurentiis a ingaggiarlo al posto di Cristiano Giuntoli. L’ex ds di Lecce e Spezia non si occuperà solamente del mercato e dovrà fare anche da tramite tra il settoretecnico e la società, forte del contratto biennale (con opzione per il terzo anno) che lo legherà al Napoli almeno fino al 30 giugno 2025.