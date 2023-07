Meluso-Napoli, Gazzetta svela: nel contratto c'è un'opzione in favore del club

Calcio Napoli - Mauro Meluso da ieri è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato alcuni dettagli dell'accordo contrattuale che ha sottoscritto Meluso con il club del presidente Aurelio De Laurentiis il quale, nella giornata di ieri, ha twittato proprio l'annuncio dell'arrivo del nuovo responsabile dell'area tecnica del Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport sul contratto di Meluso:

"Ha esperienza e conoscenze per ricostruire quell’area sportiva indispensabile a far da cuscinetto fra squadra e presidente. Meluso ha firmato un biennale con opzione a favore del club per una terza stagione. Ora comincerà a lavorare al fianco di Rudi Garcia. Ieri è stato già a Castel Volturno per salutare l’allenatore e gli staff, tecnico e medico".