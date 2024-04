Calciomercato Napoli - Non la miglior esperienza della sua vita e nemmeno la più lunga. Perché Mauro Meluso lascerà in questi mesi il Napoli dal ruolo di direttore sportivo con Manna pronto a prendere il suo posto. Intanto, Il Mattino, racconta un retroscena di mercato che riguarda il ds del club azzurro che presto andrà via. In 9 mesi ha chiuso solo 1 acquisto suo Meluso e si tratta di Pasquale Mazzocchi, arrivato però dopo un lungo tira e molla tra i presidenti De Laurentiis e Iervolino.