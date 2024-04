Meluso fatto fuori dal Napoli da De Laurentiis, come l'ha presa? La sua reazione

Napoli- De Laurentiis ha fatto fuori già Meluso dal Napoli ma senza nemmeno una comunicazione. Contratto già pronto per il sostituto, il giovane Giovanni Manna che arriverà dalla Juventus. Ma Meluso in questi giorni turbolenti ha indossato l'impermeabile ed è apparso sereno, pacato e concentrato come scrive Il Mattino. Il direttore sportivo ha toccato con mano l'operato da padre-padrone di ADL a Napoli.