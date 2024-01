Meluso e Micheli stanno lavorando su un difensore da regalare a Mazzarri

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli in entrata:

"L’esigenza di assicurare i rinforzi a Mazzarri il prima possibile si sta scontrandocon una realtà caratterizzata da affari laboriosi. Quello relativo a Dragusin non si è concretizzato: il Napoli ci ha provato, ma il centrale scuola Juve voleva il Tottenham tanto da rifiutare pure la corte di Milan e Bayern Monaco. Meluso e Micheli stanno lavorando su Perez dell’Udinese, ma le riflessioni sono in atto: è tornato d’attualità il nome di Arthur Theate, 23enne belga del Rennes con un passato recente a Bologna. In rossoblù ha giocato pure Tomiyasu, profilo affidabile che piace a Mazzarri. Ma l’affondo ancora non c’è stato e se De Laurentiis non dovesse accelerare nei prossimi due giorni, non ci sarebbe alcun volto nuovo per la Supercoppa".