Meluso e Micheli sotto esame, ecco di cosa li accusa De Laurentiis

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla delicata situazione in casa Napoli che vede in bilico la posizione del tecnico Rudi Garcia:

"Non è infatti a rischio solo la posizione del tecnico francese, a cui è stata per ora confermata la fiducia per causa di forza maggiore, visto che il rifiuto di Antonio Conte ha spiazzato il club e non ci sono delle alternative valide all’orizzonte per la panchina. Sotto esame ci sono però pure i dirigenti più vicini alla squadra come Meluso e Micheli, considerati a loro volta responsabili dei problemi interni che stanno rendendo in salita il cammino dei campioni d’Italia".