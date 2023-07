Meluso ds Napoli, Il Mattino: contratto biennale, De Laurentiis lo seguiva già dal 2021

Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Lo ha annunciato il Presidente De Laurentiis che, attraverso il suo profilo twitter ufficiale, ha così accolto il dirigente azzurro: "Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!" Contratto biennale più opzione per il terzo anno al direttore sportivo che De Laurentiis seguiva già dal 2021, secondo Il Mattino.

"Non è un nome che arriva all'improvviso: già nell'inverno del 2021 si parlava di una simpatia di De Laurentiis per il ticket spezzino Italiano-Meluso. Meluso era il ds dello Spezia che sbancò il Maradona: il patron scese nello spogliatoio per fare i complimenti a Italiano e prese il numero del ds. Con cui iniziò uno scambio di messaggi. Poi rimase Giuntoli e arrivò Spalletti"