"Meglio il Napoli dello scudetto o questa Inter?". La scelta del Corriere dello Sport su questo paragone

"Meglio quel Napoli o questa Inter?" si chiede questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che mette a confronto la squadra di Luciano Spalletti che un anno fa vinse lo scudetto con quella attuale nerazzurra di Simone Inzaghi. Il quotidiano ha scelto chi tra le due è a suo dire migliore.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul paragone tra il Napoli dello scudetto e l'Inter attuale di Simone Inzaghi:

"È una questione di gusti. Se le valutiamo all’interno dei nostri confini possiamo dire che negli ultimi anni non si erano mai viste squadre così regolari nel mantenere un rendimento altissimo. Ma anche allargando l’orizzonte, coinvolgendo nel discorso la Champions, le abbiamo ammirate in quest’ultimo biennio. Nella stagione scorsa il Napoli è stato strabiliante fino all’eliminazione col Milan (anche per mano di Marciniak) e nella stessa edizione l’Inter è arrivata in finale.

Quest’anno, un passo indietro per tutt’e due. Meglio il Napoli, seppur di poco, di pochissimo, perché era capace di trascinare dalla sua parte anche i tifosi di altre squadre, coinvolgeva il popolo di amanti del calcio. Ma soprattutto sorprendeva con quel suo smisurato talento collettivo. L’Inter te l’aspettavi a questi livelli, il Napoli no".