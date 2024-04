Mea culpa di De Laurentiis sulla stagione fallimentare, ha scelto Manna per costruire il futuro del Napoli

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis fa un passo indietro e ammette le sue responsabilità su una stagione negativa e fallimentare per il Napoli l'anno dopo lo scudetto. Adesso bisognerà ripartire dopo quanto accaduto e provare a risollevare l'umore. Scelto Manna come prossimo direttore sportivo per costruire il futuro del Napoli. Molto naturalmente dipenderà dall'allenatore, dal suo credo tattico e dalle sue preferenze. Poi ovviamente deciderà DeLa. Lo scrive Il Mattino.