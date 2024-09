Napoli - McTominay ha vinto lo scontro a distanza con il colpo estivo di Giuntoli alla Juventus, Koopmeiners dominando in Juventus-Napoli a tutto campo. Perché con lui là nel mezzo, il Napoli scopre altre frecce: gli serve la verticalità per liberare la potenza dello scatto, ma mostra anche una resistenza immane: non è un caso che con quasi 13 km percorsi, è quello che in Juve-Napoli ha corso di più.