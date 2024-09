McTominay e Gilmour in grande crescita: la scelta di Conte in vista di Juve-Napoli

Notizie Napoli calcio. Dopo tre vittorie consecutive in campionato è arrivato il momento per il Napoli di Conte del big match contro la Juventus. La sfida è in programma sabato a Torino alle ore 18.00.

Juve-Napoli, le ultime su McTominay e Gilmour

C'è curiosità nel vedere i due scozzesi McTominay e Gilmour all'opera dopo l'esordio nei minuti finali contro il Cagliari. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport in vista di Juve-Napoli: