Mbappe in uscita dal PSG: club parigino pronto all'assalto a Osimhen

Napoli - Il PSG rischia di dire addio a Mbappe che è in scadenza 2024 e può perdere seriamente a zero il prossimo anno. Per questo possono arrivare offerte sui 200 milioni per farlo partire subito. A quel punto, secondo Il Mattino, il club parigino potrebbe virare dritto su Osimhen, che resta sempre uno dei profili tenuti da tempo sotto osservazione dalla Francia.