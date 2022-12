Mazzola: "Per me Pelé è stato il più grande di tutti i tempi"

Sandro Mazzola ha rilasciato una intervista al quotidiano Repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Pelé segnò quell’incredibile gol di testa.

«L’elevazione era la sua dote più impressionante, perché lui saltava e poi restava fermo nell’aria, una cosa pazzesca. Il suo gol fu favorito dal cambio di marcature appena deciso da Valcareggi, che spostò Burgnich su Pelé e Bertini su Rivelino, però lo fece nel momento sbagliato e O Rei ne approfittò».

Il più grande di tutti i tempi?

«Difficile dirlo, ma secondo me sì. Pelé era un alieno. Mi lasciavastupefatto quando dribblava lungo la linea del corner, senza mai perdere il pallone. L’aveva incollato al piede e lo accarezzava come non ho più visto fare da nessuno, nemmeno da Maradona e Messi. E poi, sorrideva sempre: vorrei che i ragazzi di oggi vedessero quei filmati. Pelé era l’allegria del gioco, la pura bellezza».