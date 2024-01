Mazzocchi solo il primo di una lista di acquisti: il Napoli a gennaio è costretto ad investire

Calciomercato Napoli - Secondo Il Mattino saranno diversi i nuovi arrivi per il Napoli vista la situazione attuale che si sta creando. Mazzocchi è solo il primo di una lista di giocatori che il Napoli spera di poter acquistare in questa sessione di mercato invernale. Dicevamo del centrocampo appunto. Perché in mezzo c'è penuria di uomini. Elmas è oramai un giocatore del Lipsia, mentre Anguissa sarà impegnato con la coppa d'Africa per tutto il mese di gennaio. Come se non bastasse, Demme è sempre con la valigia pronta per andare altrove e per questo