Mazzocchi il migliore dei nuovi acquisti del Napoli: è lui il vero colpaccio, l'esordio choc a Torino è già dimenticato

Napoli - Il vero colpaccio del Napoli si chiama Pasquale Mazzocchi: per costo, ha un rendimento altissimo. Pure l'affidabilità è meritevole di attenzione. Lo ha rovinato l'esordio choc col Torino, ma poi si è rimesso subito in carreggiata. Disponibile a tutto, anche a giocare a destra in un centrocampo a cinque. Il ragazzo di Barra ha il cuore nello zucchero ed è tatticamente il jolly di Mazzarri. Che con quelli come lui, disponibili, si trova sempre a suo agio. E infatti, è quello più utilizzato dei nuovi. A riportarlo è Il Mattino.