Mazzocchi ha accettato il Napoli, ecco cosa resta prima dell'annuncio

"Zanoli andrà al Genoa ( ma piace pure al Frosinone che ha chiesto informazioni anche su Zerbin) e il Napoli sta lavorando al sostituto: piace molto Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il 28enne originario di Barra ha ovviamente detto sì all’azzurro, ma bisogna limare l’accordo tra i due club. L’alternativa è Davide Faraoni del Verona, già cercato quest’estate".