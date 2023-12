Mazzarri vuole dare fiducia al Napoli, nel mirino c'è una statistica ambiziosa mai successa quest'anno

Ultime notizie Napoli - Pochi dubbi, tante certezze e voglia di ricominciare accompagnano il Napoli di Mazzarri alla sfida contro il Cagliari, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli ha ritrovato la vittoria in casa che mancava dal 27 settembre:

“Ora vuole ripetersi per confermarsi, provando ad avvicinarsi a quell’ambizioso desiderio di vincerne tre senza fermarsi, mai successo in stagione. Mazzarri punterà sulla formazione tipo, non prevede stravolgimenti e, probabilmente, neppure cambi. Vuole dare fiducia alla squadra che aveva convinto per un tempo con la Juve e che con il Braga ha ritrovato la vittoria”