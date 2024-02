Mazzarri vuole chiudere l'esperienza a Napoli con la qualificazione in Champions: si sente in debito verso i tifosi

Napoli - Walter Mazzarri si sente in debito verso i tifosi del Napoli e per questo che vuole regalare la qualificazione in Champions League al popolo azzurro che ancora una volta gli ha dimostrato attaccamento.

Già nel campionato 2006-2007 riuscì a salvare la Reggina nonostante la penalizzazione di 11 punti per Calciopoli e per questo che non teme la corsa alla Champions con le altre 5 rivali di Serie A per solo un posto. Come scrive Il Mattino vorrebbe chiudere l'esperienza azzurra consegnando una gioia ai tifosi, verso i quali ha dichiarato di sentirsi in debito. Quattro punti di distacco dall'Atalanta sono certamente colmabili, considerando lo scontro diretto al Maradona.