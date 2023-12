Mazzarri vorrebbe un colpo in difesa: spunta l'identikit del centrale richiesto

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla prossima sessione invernale di calciomercato:

"Mazzarri, che con il lavoro sul campo sta studiando l’organico a sua disposizione, vorrebbe anche un investimento per la difesa con un centrale veloce che arricchisca il reparto composto da Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard, che ieri non si è allenato per l’influenza, e Natan.

Servirà ancora un po’ di tempo per comprendere le dinamiche del mercato di gennaio, il Napoli ha la testa sul campo per ritrovare l’abitudine alla vittoria. Compatto, unito, in campo come a cena".