Mazzarri tutela Osimhen e Kvaratskhelia: vuole spiegazione sui trattamenti che ricevono

Walter Mazzarri stanco dopo l'ennesima partita di nervosismo per il Napoli e si schiera dalla partre dei suoi giocatori più importanti:

«Kvaratskhelia è stato tormentato per 90 minuti. In un’occasione è stato trattenuto per un minuto intero. È successo lo stesso con Osimhen, martoriato nelle partite precedenti, ma le tv non hanno mai mostrato le immagini per parlarne. Bisogna vedere anche queste cose, perché al di là dei nostri demeriti, se continuano a succedere cose del genere, di punti ne perdiamo.Un’espulsione ingiusta, sono andato lì e gli ho detto: ma lo vedete che non lo fanno giocare? I regolamenti vanno sempre applicati, nel bene e nel male. Mi sembra strano che con tutta la tecnologia che c'è in campo e con il Var non si veda il trattamento che lui e Osimhen ricevono dagli avversari».