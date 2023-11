Mazzarri torna alla difesa a tre? Potrebbe essere una opportunità, ipotesi suggestiva con l'Inter

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza le vicende di casa Napoli.

Mazzarri ha riportato serenità , ma dovrà rimetterla in ordine. Si fa presto a dire: il 4-3-3 è il modulo ideale.

“Non lo è, se la difesa ancora scricchiola, se Rrahmani abile nelle incursioni tarda nei rientri, se Jesus si fa cogliere fuori posizione, se Natan difensore di qualità esita nell’uno contro uno. Potrebbe essere una opportunità l’esperienza di Mazzarri nel convertire la difesa a tre, se necessario.

Con il veloce Zanoli, Rrahmani e Ostigard coesi nel terzetto. Laterali Di Lorenzo e Natan. Mediana a tre con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Punte Osimhen e Kvara. In preallarme Politano in panchina. Non con il Real Madrid mercoledì, ma è una ipotesi suggestiva per la sfida con l’Inter”