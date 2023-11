Mazzarri torna a Napoli, la reazione a Castel Volturno. CdM: non dovrebbe tornare a vivere a Pozzuoli

Ultime notizie Napoli - L’accordo è arrivato ieri intorno alle 15 e solo dopo Walter Mazzarri ha potuto dire ai suoi amici napoletani che era fatta: sarebbe tornato ad allenare gli azzurri dopo dieci anni. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Nella serata di lunedì tutto faceva presagire che fosse il croato Igor Tudor il prescelto, poi De Laurentiis ha quindi virato sull’«usato sicuro»:

"C’erano contatti da oltre un mese, e ha trovato l’accordo. Da Napoli tante telefonate di «in bocca al lupo» al tecnico, una su tutte quella dell’ex presidente dei due scudetti Corrado Ferlaino.

Walter ritroverà i vecchi amici di Pozzuoli, dove ha abitato per quattro anni, città che ama e dove ha trascorso tanti bei momenti e conosciuto tanti amici, ma con ogni probabilità sceglierà un’altra località per non essere facilmente riconoscibile, perché tiene particolarmente alla sua privacy.

La notizia dell’ingaggio di è stata accolta con grande entusiasmo al centro di Castel Volturno: dipendenti e calciatori sono pronti ad abbracciare un allenatore che ha lasciato un ottimo ricordo, sa come lavorare sul campo in maniera scrupolosa e toccare le leve giuste"