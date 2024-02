Mazzarri studia il Milan! Ipotesi 3-5-1-1 con Kvaratskhelia dietro Simeone

Domenica 11 febbraio 2024 si gioca Milan-Napoli, prossima partita del campionato di calcio di Serie A. Oggi il Corriere del Mezzogiorno anticipa lo schema che sarà utilizzato da Walter Mazzarri contro i rossoneri, con l'allenatore del Napoli che sta studiando le ultime partite contro il Milan per preparare la sfida nel migliore dei modi.

Milan-Napoli

Ultime news. Si legge sul Corriere in vista di Milan-Napoli: "Prende corpo la difesa a tre, tra due varianti: il 3-4-3 e il 3-5-1-1 con la tentazione di piazzare Kvaratskhelia libero d’agire a ridosso di Simeone. Si studia le sfide contro il Milan anche della scorsa stagione, la priorità è non aprire il campo alle ripartenze di Leao e compagni. Il Milan ha il secondo attacco e la dodicesima difesa del campionato, è l’unica squadra tra le prime undici della classifica ad aver subito più gol del Napoli. Mazzarri parte dalla solidità difensiva, vuole stringere il campo per poi sprigionare la qualità dei suoi uomini d’attacco dopo aver riconquistato il pallone".