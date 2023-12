Mazzarri sta pensando ad una sorpresa da titolare contro la Juventus

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla possibile formaizone del Napoli contro la Juventus venerdì sera:

"L’orizzonte più immediato, però, si chiama Juventus e toccherà nuovamente a Natan che dovrà adattarsi nuovamente sulla corsia mancina dopo la prova non positiva contro l’Inter. Mazzarri sta valutando se inserire Juan Jesus al centro in coppia con Rrahmani. Il ballottaggio con Ostigard è aperto. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità".