Mazzarri sta caricando come non mai Osimhen: il retroscena

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport Walter Mazzarri sta caricando il suo cannoniere Victor Osimhen con il quale ha avuto modo di chiacchierare durante l'allenamento congiunto contro la Juve Stabia della scorsa settimana. Il nuovo allenatore spera di poter avere Victor già per la gara di sabato.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Walter sta caricando il suo cannoniere Osimhen. Vediamo se fra oggi e domani il nigeriano potrà ricominciare a lavorare in gruppo e se dunque il suo recupero per Bergamo sarà certo. In ogni caso la nuova guida tecnica in questi giorni è stato molto vicino a Victor, per creare il giusto feeling umano e al tempo stesso per cominciare a parlare di movimenti e situazioni da creare in attacco per portare il centravanti in grado sempre di poter calciare a rete".