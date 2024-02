Mazzarri sa che De Laurentiis lo osservava preoccupato: dal 18 febbraio niente scuse

Napoli - Il Napoli di Mazzarri prova a trovare continuità. Sono 7 i punti nelle ultime 3 partite, era da tempo che non c'erano dei risultati positivi consecutivamente da diversi mesi.

Napoli: Mazzarri a rischio, c'è una scadenza

Ora l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri sente la pressione del presidente De Laurentiis e si sente a rischio. Perché il numero uno del club ha avvisato il tecnico poco prima della conferenza stampa, dicendo che dal 18 febbraio non ci saranno più scuse per il campionato (la data del rientro di Osimhen). Come spiega Il Mattino l'allenatore sa bene che De Laurentiis lo osservava preoccupato.